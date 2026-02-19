Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Определились последние участники Кубка Анара Мамедханова по КВН (ФОТО)

19 февраля 2026
Определились последние участники Кубка Анара Мамедханова по КВН (ФОТО)
Фото: Юниор Лига КВН

Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя состоялась завершающая игра 1/8 финала второго слота команд Юниор Лиги КВН - вечер, полный юмора, импровизации и ярких сценических находок. По итогам интересной борьбы определились последние участники Кубка Анара Мамедханова, который пройдёт 1 апреля во Дворец Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

Кубок является самостоятельным проектом и проводится вне чемпионата - в честь легендарного капитана команды КВН "Парни из Баку" Анара Мамедханова. Его имя стало символом азербайджанского юмора, интеллектуальной сатиры и сценической харизмы. Анар Мамедханов внес огромный вклад в развитие движения КВН и культуры юмора в стране, и сегодняшний молодежный формат во многом продолжает заложенные им традиции.

Ведущим игры выступил один из самых титулованных КВНщиков Азербайджана - Самандар Рзаев, задавший динамичный ритм вечеру и поддерживавший атмосферу дружеского соперничества.

Выступления команд оценивало авторитетное жюри: директор Юниор Лиги, поэт, президентский стипендиат, член Союза писателей Джавид Шахбазбеков, актриса легендарной команды КВН "Парни из Баку" Яна Никитина, журналист Вугар Иманов и певец Эльшахин.

В игре приняли участие школьные и сборные команды, соревновавшиеся в конкурсах "Приветствие" и "Разминка". Юные юмористы продемонстрировали не только остроумие и чувство сцены, но и умение работать в команде, мгновенно реагировать на вопросы и создавать актуальные шутки.

По итогам игры наибольшее количество баллов набрали команды 145 Vibe и Po Bratski - по 29 баллов. Следом расположились сборная школы №147 (27 баллов), сборная школы №56 (26 баллов), а также Western Junior, İmperia и "27-ой Кадр" (по 25 баллов). Борьба оказалась напряженной, а разрыв в баллах - минимальным, что только усилило интригу предстоящего Кубка.

Организаторы подчеркивают, что Юниор Лига играет важную роль в развитии молодежного юмора, сценической культуры и творческого мышления школьников. Для многих участников именно эта сцена становится первым шагом к большой творческой карьере.

Финальная встреча сильнейших команд сезона - Кубок Анара Мамедханова - состоится 1 апреля во Дворце Гейдара Алиева и обещает стать настоящим праздником юмора, памяти и преемственности поколений КВН.

