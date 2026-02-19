Ветеран Карабахской войны и финалист телепроекта "Голос Украины" представили "Один голос - одно дыхание" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана в рамках проекта "Музыка в музее" состоялся концерт под названием "Один голос - одно дыхание" (Bir səs – bir nəfəs), объединивший на одной сцене яркие исполнительские традиции и современное музыкальное прочтение классики, сообщает Trend Life.

Организатором музыкального вечера выступил Государственный оркестр духовых инструментов Азербайджана, который известен своими масштабными концертными программами и вниманием к художественным экспериментам. Художественным руководителем программы выступил заслуженный деятель искусств, директор оркестра, ветеран Первой Карабахской войны Алибала Рзаев, представив гармонию академической строгости и свободы джазовой импровизации. Особое внимание слушателей привлекли его авторские аранжировки известных классических и джазовых произведений. Знакомые мелодии зазвучали по-новому - с обновлённой динамикой, оригинальной оркестровкой и современными ритмическими акцентами, что позволило раскрыть их в интересном художественном свете.

Специальным гостем концерта стал финалист украинского телепроекта "Голос Украины" Роман Глушенко, выступление которого придало вечеру особую эмоциональную глубину и выразительность.

Музыкальная палитра вечера простиралась от утончённой классики до экспрессивных джазовых импровизаций, создавая атмосферу творческого диалога эпох и стилей.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

