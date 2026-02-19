Трамп: Совет мира — одна из самых важных инициатив, в которой я буду участвовать

БАКУ /Trend/ - Совет мира — одна из самых важных инициатив, в которой я буду участвовать.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент США Дональд Трамп, выступая на первом заседании Совета мира в Вашингтоне.

«Это называется Совет мира, и это обозначение лёгкое для произнесения, но сложное для воплощения на практике. Но мы собираемся его реализовать, и у нас это получается очень хорошо. Некоторые из лидеров, которые с нами, очень помогли мне всего за первый год. Я подружился со многими людьми, и я ценю, что вы здесь. Это замечательные люди. Это выдающиеся лидеры.

Совет мира — одно из самых важных и значимых начинаний, в которых, как я думаю, я буду участвовать. Мы уже многое сделали, и, действительно, я много работал с людьми здесь, которые вместе трудятся над прекращением войн в своих странах. Некоторые из этих войн длились 32 года, 34 и 37 лет — это очень долго. И мы завершили их примерно за два дня каждую. Но у нас есть ещё работа, и мы её выполняем. Ситуация в Газе очень сложная», - сказал он.

Напомним, что 16 января этого года Трамп объявил о решении создать международную организацию под названием Совет мира и пригласил Азербайджанскую Республику стать государством-учредителем организации.

Азербайджан принял данное приглашение и довел до внимания американской стороны свое намерение стать государством-учредителем Совета мира.

22 января в Давосе состоялась церемония подписания документа «Устав Совета мира» (Board of Peace Charter).

Президент Ильхам Алиев и другие главы государств и правительств, принимавшие участие в мероприятии, подписали документ «Устав Совета мира».