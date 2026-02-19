Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Принято заявление по итогам международной конференции «Неоколониализм и глобальное неравенство»

Политика Материалы 19 февраля 2026 18:12 (UTC +04:00)
Принято заявление по итогам международной конференции «Неоколониализм и глобальное неравенство»

Читайте Trend в

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы


БАКУ /Trend/ - По итогам международной конференции на тему «Неоколониализм и глобальное неравенство», прошедшей при организации Бакинской инициативной группы, было принято итоговое заявление.

Как сообщает Trend, в документе отмечается, что участники конференции признают исторические и структурные основы глобального неравенства и заявляют о поддержке права народов на самоопределение и суверенные права над природными ресурсами.

В заявлении подчёркивается, что деколонизация рассматривается как устойчивое и принципиальное обязательство, а также выражается приверженность принципам международной солидарности. Одновременно участники призвали к проведению реформ в международных институтах, усилению борьбы с неравенством, расширению научных исследований и общественного диалога, а также к продвижению справедливых партнерств, основанных на уважении суверенитета.

Лента

Лента новостей

Читать все новости