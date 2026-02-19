Проведены обсуждения по сотрудничеству в области устойчивого развития между Азербайджаном и ООН (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Прошли заседания первой и второй итоговых групп по новому Рамочному документу о сотрудничестве в области устойчивого развития между ООН и Азербайджаном.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики.

На заседании первой итоговой группы по инклюзивному социально-экономическому росту и развитию человеческого потенциала заместитель министра экономики Самед Баширли подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ООН в достижении целей устойчивого, инклюзивного и инновационного развития. Более 30 лет Азербайджан последовательно предпринимает шаги по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) в рамках сотрудничества с организацией.

Было отмечено, что цифровизация, "зеленая" энергетика, инновации являются приоритетными направлениями в Азербайджане в соответствии с ЦУР. В частности ярким примером выполнения Азербайджаном обязательств в области устойчивого развития является строительство современной инфраструктуры на основе концепций "умных городов", "умных сел" и зон "зеленой" энергетики на освобожденных территориях. 18-я инициатива по ЦУР в области разминирования, выдвинутая Президентом Азербайджана, является важным вкладом в повестку дня устойчивого развития.

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич высоко оценил важность, которую Азербайджан придает ЦУР, и конкретные шаги, предпринятые в этой области. Он отметил, что организация, которую он представляет, продолжит поддерживать инициативы, реализуемые страной в этих областях.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Ханде Харманджи отметила, что инвестиции Азербайджана в здравоохранение и человеческий капитал важны с точки зрения устойчивого развития. Была выражена поддержка Всемирной организации здравоохранения работам по укреплению системы здравоохранения в стране и предоставлению инклюзивных услуг населению.

В рамках встречи были организованы сессии, включавшие презентацию Рамочного документа о сотрудничестве между ООН и Азербайджаном в области устойчивого развития (2026–2030 гг.), а также обсуждение совместных планов работы на 2026 год.

На открытии заседания второй итоговой группы по климатической устойчивости, "зеленому" развитию и справедливому переходу выступили заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, резидент-координатор ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич и представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Насар Хаят. В рамках заседания были организованы сессии, посвященные вопросам охраны окружающей среды и энергетического перехода.

Следует отметить, что в рамках сотрудничества с ООН по устойчивому развитию на 2026-2030 годы каждая итоговая группа ежегодно проводит встречи с заинтересованными сторонами для обсуждения результатов прошедшего года, а также, при необходимости, вносит изменения в планы и рамочные соглашения на следующий год.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!