Бакинский вечер - лунная соната, шотландские песни и магия Бетховена (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации Nadir Events в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошёл концерт, посвящённый творчеству гения мировой классической музыки Людвига ван Бетховена. Вечер, сопровождавшийся высоким исполнительским мастерством музыкантов, был встречен ценителями классического искусства с большим восхищением, сообшает Trend Life.

В программу концерта вошли одни из самых любимых произведений композитора – "К Элизе" и изящный "Менуэт" для струнного оркестра, которые увлекли слушателей в глубокий и многогранный внутренний мир великого мастера. Особым моментом вечера стала оригинальная интерпретация знаменитой "Лунной сонаты", представленная в обработке для струнного оркестра Адама Веселовского. Это прочтение подарило публике особенно лиричные и проникновенные эмоции.

Высокий художественный уровень концерта подчеркнули и выступления солистов. В "Романсе" для скрипки с оркестром виртуозно выступила Зарифа Алхазова, а в арии "Ah, perfido", раскрывающей драматическую силу вокального наследия Бетховена, блестяще проявила себя сопрано Нигяр Джафарова, заслужив продолжительные аплодисменты зрителей.

Особое звучание программе придали "Шотландские песни", демонстрирующие обращение композитора к фольклорным мотивам и придавшие вечеру дополнительную художественную глубину и колорит.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

