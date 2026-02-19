Внедрение стандартов Базеля III укрепят финансовую стабильность Азербайджана — МВФ

БАКУ/Trend/ - Риск-ориентированный надзор и внедрение стандартов Базеля III укрепят финансовую стабильность Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Азербайджан Анна Бордон.

«В перспективе рост ВВП Азербайджана ожидается на уровне 2,1% в 2026 году на фоне продолжающейся слабости добычи нефти и газа и некоторого ускорения роста вне нефтяного сектора, с последующим умеренным увеличением до 2,5% в среднесрочной перспективе. Прогнозируется, что инфляция снизится до 5,0% к концу 2026 года и до 4,0% к концу 2027 года при условии ослабления внешнего инфляционного давления и продолжения фискальной консолидации. Внешнее положение страны ожидается ослабленным, с сокращением торгового профицита из-за снижения добычи нефти. Тем не менее, прогнозируется, что сальдо текущего счёта останется положительным в 2026–2027 годах. Совокупные резервы ЦБА и Фонда государственного благосостояния (SOFAZ) будут продолжать расти, но более медленными темпами. Риски для прогноза в целом сбалансированы, однако внешняя неопределённость остаётся высокой», — отметила Бордон по завершении визита миссии в Азербайджан с 4 по 17 февраля.

По её словам, среднесрочная фискальная консолидация является оправданной и обеспечит межпоколенческую справедливость, а также поддержит устойчивость внешней позиции.

«Чёткая и комплексная стратегия, основанная на конкретных мерах по доходам и расходам, повысит доверие к фискальной консолидации. Следует продолжить работу по повышению эффективности госпредприятий и сокращению их субсидий, рационализации налоговых льгот, а также укреплению налогового администрирования и повышения соблюдения налоговых обязательств».

Она также подчеркнула важность внимательного мониторинга инфляционных рисков и реагирования на неожиданные колебания цен в условиях высокой внешней неопределённости и продолжающегося формирования механизмов трансмиссии денежно-кредитной политики. «Процентные ставки на межбанковском рынке остаются близкими к ключевой ставке, что отражает успешное управление избыточной ликвидностью Центральным банком. Существенное улучшение трансмиссии к более широкой экономике потребует дальнейшего развития безрисковой кривой доходности и продолжения работы по решению долгосрочных структурных проблем, таких как долларизация, высокие операционные расходы и низкая конкуренция в банковском секторе», — добавила она.

Глава миссии МВФ также отметила, что поддержание текущего уровня контрциклического буфера капитала является оправданным с учётом замедления роста кредитования, а внедрение коэффициента покрытия ликвидности и плановое введение коэффициента стабильного финансирования будут способствовать повышению устойчивости банковского сектора.

«Недавнее внедрение риск-ориентированного надзора укрепит пруденциальный контроль, а вместе с постепенным внедрением стандартов Базеля III и продолжающимися улучшениями финансовой системы безопасности усилит финансовую стабильность и повысит доверие населения к банковскому сектору», — заключила Анна Бордон.