Рамки соглашения по импорту Ираном газа из России окончательно согласованы - замминистра

БАКУ /Trend/ - Рамки соглашения по импорту Ираном газа из России окончательно согласованы.

По данным Trend, об этом заявил заместитель министра нефти Ирана и исполнительный директор Национальной газовой компании Саид Тавакколи в комментарии местным СМИ.

По его словам, в рамках меморандума о взаимопонимании между Ираном и Россией все технические вопросы уже согласованы.

Тавакколи отметил, что остаются нерешёнными лишь два вопроса — цена газа, который Россия будет экспортировать в Иран, и механизм оплаты со стороны Ирана.

Замминистра подчеркнул, что по этим двум вопросам должны быть приняты решения на высоком государственном уровне.

По его словам, в последние дни в рамках 19-го заседания Совместной экономической комиссии Ирана и России состоялось множество переговоров по деталям соглашения и техническим вопросам.

Тавакколи добавил, что министерство нефти Ирана уделяет приоритетное внимание полному обеспечению газом жилого сектора и коммерческих объектов в холодные месяцы года. В связи с этим на некоторых заводах и электростанциях возникает дефицит газа.

«Если Иран в рамках соглашения будет импортировать газ из России, этот газ будет направляться на производственные предприятия», — отметил он.

Замминистра пояснил, что основные запасы газа Ирана расположены на юге и в прибрежных районах. Импорт газа с северного направления из соседних стран может способствовать сбалансированию газовой сети страны, более эффективному управлению потреблением.

Отметим, что в случае достижения окончательной договорённости на первом этапе планируется импортировать из России пятьдесят пять миллиардов кубометров газа в год.

Напомним, что 26 июня 2024 года исполнительный директор Национальной газовой компании Ирана Маджид Чегени и глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер подписали документ о транспортировке российского газа в Иран.

Добавим, что Иран с запасами около тридцати четырёх триллионов кубометров занимает второе место в мире по объёму газовых ресурсов. В настоящее время в стране активно разрабатываются двадцать два газовых месторождения, а суточная добыча газа составляет около одного миллиарда семидесяти миллионов кубометров.