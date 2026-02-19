Совет мира может стать моделью для решения других сложных ситуаций – Рубио

БАКУ /Trend/ - Совет мира может стать моделью для решения других сложных ситуаций.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Государственный секретарь США Марко Рубио, выступая на первом заседании Совета мира в Вашингтоне.

«Ситуация в Газе является уникальным кризисом, который существующие международные институты не смогли решить. Требовалось очень специфическое решение, которое потребовало партнёрства всех стран, присутствующих здесь, включая государства со статусом наблюдателя. Мы ценим ваше участие сегодня и вашу готовность быть частью этого процесса.

Эту ситуацию невозможно было решить в рамках традиционных подходов и существующих структур. Поэтому мы обратились в ООН и получили её одобрение на создание этой группы, чтобы объединить страны и выработать конкретное решение для уникальной и специфической проблемы. Нам предстоит ещё долгий путь, предстоит много работы, и потребуется вклад каждого государства, представленного здесь сегодня. Мы благодарим вас за участие», - сказал он.

Рубио выразил надежду, что этот подход может стать моделью для решения других сложных ситуаций.

«Но сейчас наш фокус — на этом конкретном случае. Мы должны сделать всё правильно. Альтернатива — возвращение к войне — недопустима. Никто здесь этого не хочет. План А, единственный путь вперёд, — это восстановление Газы в условиях устойчивого и долговременного мира, где все смогут жить бок о бок и больше никогда не переживать возвращение к конфликту, войне, человеческим страданиям и разрушениям. И снова хочу поблагодарить Президента Трампа за видение и смелость в реализации того, чего никогда ранее не предпринималось. Работа ещё не завершена», - добавил он.

Напомним, что 16 января этого года Трамп объявил о решении создать международную организацию под названием Совет мира и пригласил Азербайджанскую Республику стать государством-учредителем организации.

Азербайджан принял данное приглашение и довел до внимания американской стороны свое намерение стать государством-учредителем Совета мира.

22 января в Давосе состоялась церемония подписания документа «Устав Совета мира» (Board of Peace Charter).

Президент Ильхам Алиев и другие главы государств и правительств, принимавшие участие в мероприятии, подписали документ «Устав Совета мира».