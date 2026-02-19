Соединённые Штаты внесут вклад в размере 10 миллиардов долларов в Совет мира - Трамп

БАКУ /Trend/ -Соединённые Штаты внесут вклад в размере 10 миллиардов долларов в Совет мира.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент США Дональд Трамп, выступая на первом заседании Совета мира в Вашингтоне.

"С учётом объявленных сегодня обязательств заседание Совета мира не просто собирает страны за одним столом. Совет мира разрабатывает и реализует реальные решения — и эти решения воплощаются на практике. Мы выработали конкретные шаги. Здесь минимум слов и максимум действий. Впервые — потому что на Ближнем Востоке обычно много говорят о мире, а затем разъезжаются по домам и больше к этому не возвращаются. Ничего не происходило. Мы предлагаем модель того, как ответственные суверенные государства могут сотрудничать и брать на себя ответственность за решение проблем в собственных регионах", - сказал он.

Трамп подчеркнул, что Совет мира показывает, как можно строить лучшее будущее, начиная прямо здесь, в этом зале.

"Хочу сообщить, что Соединённые Штаты внесут 10 миллиардов долларов в Совет мира. Мы получили широкую поддержку по этой сумме. Если сравнивать с затратами на войну, это очень небольшая сумма — это эквивалент примерно двух недель боевых действий. Она звучит значительной, но в контексте военных расходов это весьма скромный объём. Мы подтверждаем приверженность выделению 10 миллиардов долларов. Вместе мы можем реализовать мечту о прочной гармонии в регионе, который на протяжении веков страдал от войн, лишений и разрушений. И, надеюсь, мы сможем показать миру пример того, как могут быть урегулированы и другие затяжные конфликты", - добавил он.

Напомним, что 16 января этого года Трамп объявил о решении создать международную организацию под названием Совет мира и пригласил Азербайджанскую Республику стать государством-учредителем организации.

Азербайджан принял данное приглашение и довел до внимания американской стороны свое намерение стать государством-учредителем Совета мира.

22 января в Давосе состоялась церемония подписания документа «Устав Совета мира» (Board of Peace Charter).

Президент Ильхам Алиев и другие главы государств и правительств, принимавшие участие в мероприятии, подписали документ «Устав Совета мира».