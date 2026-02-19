Виртуальный музей сыграет важную роль в налаживании прочного сотрудничества - Аббас Аббасов

БАКУ/Trend/ - Цифровые платформы, такие как Виртуальный музей, играют важную роль в налаживании тесного и прочного сотрудничества между странами.

Как сообщает Trend, об этом в интервью журналистам заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов в рамках проходящей сегодня в Баку международной конференции «Неоколониализм и глобальное неравенство».

"В таких случаях исследователи, ученые, эксперты активно используют подобные научные платформы как авторитетный источник, и здесь закладываются новые формы сотрудничества. Наша виртуальная платформа будет представлять собой цифровую базу данных как для ученых, так и для экспертов ООН и других заинтересованных сторон, и, в свою очередь, внесет научный вклад в процесс деколонизации», - сказал он.

Аббас Аббасов добавил, что Бакинская инициативная группа продолжает свою деятельность не только в политической, но и в экономической и научной плоскостях.