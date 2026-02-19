Азербайджанские фильмы будут представлены на международной платформе в Кыргызстане

БАКУ /Trend Life/ - В этом году азербайджанские фильмы также включены в международную конкурсную программу Молодежного кинофорума "Умут" (YMYT), проходящего в Кыргызстане, сообщает Trend Life.

При поддержке Агентства кино Азербайджанской Республики, действующего при министерстве культуры, для международного конкурса отобраны следующие фильмы: "Erkən hisslər" производства "Rental Azerbaijan" и один из победителей конкурса поддержки постпродакшена - "Tərsinə kölgələr" производства "Chinar Film".

В программу будут включены и короткометражные фильмы "Dərədə" и "Qar altında yaşayan", также созданные в Азербайджане. Необходимо отметить, что в эту секцию допускаются только короткометражные фильмы авторов моложе 35 лет.

Молодёжный кинофорум "Умут" проводится в Бишкеке с 2013 года. Это международная платформа, объединяющая молодых кинематографистов из разных стран. Форум, включающий в себя фестиваль, образовательную программу и профессиональную дискуссионную площадку, способствует появлению новых талантов, дает возможность молодым специалистам и начинающим авторам продемонстрировать свои способности.

Подобные инициативы способствуют не только индивидуальному развитию участников, но и развитию культурной и профессиональной среды в целом. Отрадно, что молодые представители азербайджанского кинематографа представлены на этой международной платформе.

