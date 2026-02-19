Совет мира открыт для любой страны - Дональд Трамп

БАКУ /Trend/ - Совет мира открыт для любой страны.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент США Дональд Трамп, выступая на первом заседании Совета мира в Вашингтоне.

«Заседание Совета мира очень важно. Я считаю, что это самый значимый совет с точки зрения полномочий и престижа. Ранее никогда не было ничего подобного, потому что здесь собрались величайшие мировые лидеры. Почти все подтвердили участие, а те, кто пока не присоединился, обязательно это сделают», - сказал он.

Трамп поблагодарил лидеров и официальных лиц, которые преодолели большие расстояния, чтобы присутствовать на этом важном собрании.

Напомним, что 16 января этого года Трамп объявил о решении создать международную организацию под названием Совет мира и пригласил Азербайджанскую Республику стать государством-учредителем организации.

Азербайджан принял данное приглашение и довел до внимания американской стороны свое намерение стать государством-учредителем Совета мира.

22 января в Давосе состоялась церемония подписания документа «Устав Совета мира» (Board of Peace Charter).

Президент Ильхам Алиев и другие главы государств и правительств, принимавшие участие в мероприятии, подписали документ «Устав Совета мира».