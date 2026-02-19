Смерть в экстазе любви на бакинской сцене (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся концерт под названием "Liebestod, или Смерть в экстазе любви", сообщает Trend Life.

Программа концерта, где прозвучали прекрасные произведения Рихарда Вагнера и Клода Дебюсси, была представлена ​​заслуженной артисткой Фаридой Мамедовой (сопрано), лауреатами международных конкурсов Даниилом Кирилловым и Анной Рачиной (фортепиано).

В программе вечера были исполнены песни Рихарда Вагнера на стихи Матильды Везендонк. Эти песни, тонкий, эмоциональный музыкальный памятник их любви своей мелодикой и эмоциональностью погрузили слушателей в волнующие переживания лирических героев. Затем прозвучал отрывок из оперы "Тристан и Изольда". Кульминационная сцена смерти Изольды была представлена выразительно и драматично и тронула слушателей.

Очень интересно прозвучали две отличающиеся нежной мелодикой вокальные серии Клода Дебюсси "Забытые ариетты" и "Пять стихотворений на слова Ш. Бодлера", впервые исполненные в Баку.

В качестве интерлюдий фортепианный дуэт Анны Рачиной и Даниила Кириллова исполнил пьесы из сюиты "Античные эпиграфы" К. Дебюсси.

Несмотря на разницу поколений, разделявшую этих гениальных композиторов, музыка, прозвучавшая на этом концерте, словно свела их в едином звучании.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!