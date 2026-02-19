Обсуждено укрепление Среднего коридора как стратегического транзитного маршрута

БАКУ /Trend/ - Директор Агентства морского транспорта Грузии Иване Абашидзе и генеральный консул Азербайджана Фуад Азизов обсудили вопросы укрепления Среднего коридора.

Как сообщает Trend, об этом директор Агентства морского транспорта Грузии Иване Абашидзе написал на своей странице в социальной сети.

"В ходе встречи с генеральным консулом Азербайджана Фуадом Азизовым мы обсудили текущее сотрудничество в сфере морских перевозок и логистики между нашими странами, а также более широкий взгляд на укрепление региональной связности. Особое внимание было уделено стратегической важности Среднего коридора, который постепенно становится быстрым, надежным и незаменимым транзитным маршрутом между Европой и Азией", - говорится в публикации.

Отмечается, что Грузию и Азербайджан объединяют не только географическая близость, но и общая цель: построение устойчивого, мультимодального коридора, который повышает эффективность торговли, укрепляет региональную стабильность и способствует экономическому росту.

"Во встрече также приняли участие заместитель директора Агентства морского транспорта Натия Миминошвили и вице-консул Махбуба Намазова. Мы подтвердили нашу готовность и впредь углублять сотрудничество и укреплять региональную связность между нашими странами", - сообщается в публикации.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.