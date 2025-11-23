Проведение COP31 в Турции запланировано на ноябрь 2026 года - Реджеп Тайип Эрдоган

БАКУ/ Trend/ - 31-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) запланирована к проведению в Турции в ноябре 2026 года.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на одной из сессий саммита «Большой двадцатки» (G20) в Йоханнесбурге.

По словам турецкого лидера, договоренность с Австралией по организации COP31 представляется особо значимой «на фоне ослабления платформ консенсуса в мире».

Глава турецкого государства поделился с участниками саммита планами развития энергетики страны с упором на возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

По его словам, в период до 2035 года мощности солнечных и ветряных электростанций Турции увеличатся в четыре раза. При этом уже по итогам 2025 года доля ВИЭ в выработке электроэнергии в стране превысит 60 процентов.

Турецкий лидер привлек внимание и к инициативе Турции «Ноль отходов», реализуемой на международном уровне при поддержке ООН.

Ранее стало известно о договоренности Турции и Австралии по проведению COP31 в Анталье.