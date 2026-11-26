БАКУ/ Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал TikTok «страшной вещью, которая убивает мозг человека, особенно молодого поколения».

Об этом Токаев заявил на встрече с молодыми талантами в сфере искусственного интеллекта в рамках международной конференции AI Journey 2026 («Путешествие в мир искусственного интеллекта»), организованной Сбербанком в Москве.

«Сейчас все пользуются смартфоном, но почему-то думают, что он предназначен только для звонков, переписки, просмотра каких-то фильмов. И TikTok. TikTok — это страшная вещь, которая убивает мозг человека, особенно мозг молодого человека», — отметил Токаев.

По его словам, Казахстан стремится создать цифровую экономику, ориентированную на население.

Президент подчеркнул, что грамотное использование смартфонов и доступ к интернету позволяют зарабатывать деньги даже жителям сельской местности и небольших населенных пунктов.

«Однако, правильно и умело используя смартфон, можно зарабатывать деньги, даже живя, например, в деревне или небольшом поселении. Для этого нужен лишь доступ в интернет», — сказал он.

Токаев также отметил важность соответствующего обучения, после прохождения которого граждане смогут получать легальный доход с помощью цифровых технологий.

«Это я называю народной цифровой экономикой», — добавил президент Казахстана.