БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2026 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 43 миллиарда 188,7 миллиона долларов, что на 5,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом экспорт вырос на 29 процентов, а импорт сократился на 20,6 процента.

Согласно расчетам Trend на основе отчетов Государственного таможенного комитета, за отчетный период объем экспорта составил 27 миллиардов 920,7 миллиона долларов, а импорта - 15 миллиардов 268 миллионов долларов.

В январе-октябре 2025 года внешнеторговый оборот Азербайджана составлял 40 миллиардов 862 миллиона долларов. Экспорт был зафиксирован на уровне 21 миллиарда 636,8 миллиона долларов, а импорт - 19 миллиардов 225,2 миллиона долларов.

Таким образом, положительное сальдо внешней торговли Азербайджана увеличилось с 2 миллиардов 411,6 миллиона долларов за аналогичный период 2025 года до 12 миллиардов 652,7 миллиона долларов в январе-октябре 2026 года, то есть более чем в 5,2 раза.

Основные страны-партнеры во внешней торговле

За первые 10 месяцев 2026 года крупнейшим торговым партнером Азербайджана стала Италия. Товарооборот с этой страной составил 11 миллиардов 590,5 миллиона долларов.

На следующих позициях расположились Турция с 4 миллиардами 858 миллионами долларов, Китай с 3 миллиардами 872 миллионами долларов, Великобритания с 3 миллиардами 743,1 миллиона доллара и Россия с 3 миллиардами 7,6 миллиона доллара.

За аналогичный период 2025 года основным торговым партнером Азербайджана также была Италия: товарооборот с ней составлял 10 миллиардов 556,1 миллиона долларов. В первую пятерку входили также Турция (4 миллиарда 770,1 миллиона долларов), Россия (4 миллиарда 152,3 миллиона долларов), Китай (3 миллиарда 814,8 миллиона долларов) и Германия (1 миллиард 236 миллионов долларов).

Таким образом, в 2026 году Великобритания вошла в число пяти крупнейших торговых партнеров Азербайджана, заняв четвертое место. В то же время товарооборот с Россией сократился.

Великобритания заняла второе место среди покупателей азербайджанской продукции

В январе-октябре 2026 года крупнейшим покупателем азербайджанской продукции вновь стала Италия. Стоимость экспорта в эту страну составила 11 миллиардов 158,9 миллиона долларов.

Второе место заняла Великобритания с 3 миллиардами 479,8 миллиона долларов, третье - Турция с 2 миллиардами 896,2 миллиона долларов, четвертое - Россия с 1 миллиардом 19,6 миллиона долларов, а пятое - Чехия с 976,6 миллиона долларов.

В число основных экспортных направлений Азербайджана также вошли Грузия (851,8 миллиона долларов), Румыния (697,3 миллиона долларов), Греция (686,7 миллиона долларов), Болгария (682,6 миллиона долларов) и Индия (680,7 миллиона долларов).

За аналогичный период 2025 года первую пятерку стран по объему экспорта из Азербайджана составляли Италия, Турция, Россия, Чехия и Греция. Тогда в Италию было экспортировано продукции на 10 миллиардов 148,2 миллиона долларов, в Турцию - на 2 миллиарда 821 миллион долларов, в Россию - на 975,9 миллиона долларов, в Чехию - на 703,2 миллиона долларов, а в Грецию - на 665 миллионов долларов.

Таким образом, в 2026 году Великобритания заняла второе место среди основных направлений азербайджанского экспорта, уступив только Италии.

Китай сохранил лидерство в импорте

В январе-октябре 2026 года крупнейшим поставщиком продукции в Азербайджан стал Китай с показателем 3 миллиарда 782,4 миллиона долларов. Из России было импортировано продукции на 1 миллиард 988,1 миллиона долларов, из Турции - на 1 миллиард 961,7 миллиона долларов, из США - на 722 миллиона долларов, из Германии - на 636,3 миллиона долларов.

В число основных поставщиков также вошли Иран (497,8 миллиона долларов), Италия (431,6 миллиона долларов), Беларусь (344,5 миллиона долларов), Япония (270,4 миллиона долларов) и Великобритания (263,3 миллиона долларов).

В январе-октябре 2025 года крупнейшим поставщиком продукции в Азербайджан также был Китай, объем импорта из которого составил 3 миллиарда 735,2 миллиона долларов. Из России было импортировано продукции на 3 миллиарда 176,4 миллиона долларов, из Турции - на 1 миллиард 949,1 миллиона долларов, из США - на 1 миллиард 6,7 миллиона долларов, а из Австралии - на 764,2 миллиона долларов.

Таким образом, Китай сохранил лидерство среди поставщиков продукции в Азербайджан. Вместе с тем импорт из России заметно сократился.

В целом за первые 10 месяцев 2026 года доля экспорта во внешнеторговом обороте Азербайджана составила 64,65 процента, а доля импорта - 35,35 процента. За аналогичный период 2025 года эти показатели составляли 52,95 процента и 47,05 процента соответственно.