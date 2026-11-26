БАКУ/ Trend/ - В рамках проекта по инвентаризации зеленых насаждений, реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, запущено мобильное приложение agac.az.

Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Отмечается, что мобильное приложение, разработанное в рамках проекта, совместно реализуемого Общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов с 2022 года, предоставляет гражданам возможность получать информацию о деревьях и непосредственно участвовать в их охране.

В рамках проекта на каждое из более чем 212 тыс. деревьев по стране прикреплен знак с индивидуальным QR-кодом. В ходе маркировки в электронную систему были внесены данные о местоположении, породе, размерах и текущем состоянии деревьев.

Пользователи могут видеть местоположение деревьев на интерактивной карте и, отсканировав QR-код, просматривать цифровую информационную карту соответствующего дерева.

Граждане, заметившие, что дерево засохло, повреждено или нуждается в уходе, могут отправить информацию в министерство через приложение, прикрепив фотографию. Эта возможность создает условия для своевременного выявления деревьев, требующих ухода, повышения прозрачности работ, проводимых по охране зеленых насаждений, и усиления общественного контроля в этой сфере.

Сочетание цифрового учета с интерактивной картой и возможностями общественного участия соответствует передовому международному опыту в области управления городскими зелеными насаждениями. Собранные в системе данные создают основу для анализа изменений в состоянии деревьев, раннего выявления рисков и планирования мероприятий по уходу в будущем с использованием искусственного интеллекта.

Мобильное приложение agac.az в настоящее время доступно в App Store для пользователей iPhone.