БАКУ /Trend/ - Перечень источников финансирования Государственного фонда охраны труда будет расширен.

Как сообщает корреспондент Trend с заседания комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Трудовой кодекс, который обсуждается на заседании комитета.

Согласно законопроекту, фонд будет формироваться за счет средств страховщиков, предприятий, добровольных взносов граждан, а также других источников, предусмотренных законодательством.

Государственный фонд охраны труда предназначен для осуществления обязательного страхования на случай утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Отметим, что согласно действующему законодательству фонд формируется за счет средств предприятий, добровольных взносов граждан и других платежей.