БАКУ /Trend/ - Европейский союз и Азербайджан обсудили развитие транспортной связанности, включая Средний коридор, железнодорожное сообщение с Нахчываном и сотрудничество в авиационной сфере.

Как сообщает Европейская комиссия, 26 ноября в Баку состоялся третий Диалог высокого уровня по транспорту между ЕС и Азербайджаном. Сопредседателями встречи выступили министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и генеральный директор Европейской комиссии по мобильности и транспорту Магда Копчиньска.

Диалог стал частью Повестки дня по межрегиональной связанности, которая является одним из ключевых направлений стратегического подхода ЕС к Черноморскому региону и предусматривает развитие транспортных связей между Европой и Центральной Азией через Южный Кавказ.

Стороны рассмотрели вопросы развития транспортной связанности по всем видам транспорта, уделив особое внимание авиации. В ходе обсуждений была отмечена роль Азербайджана как связующего звена на Среднем коридоре.

Участники встречи также обсудили достигнутый прогресс в развитии Бакинского порта и железнодорожной инфраструктуры Нахчывана. Кроме того, стороны договорились изучить возможности обновления расширенной сети трансъевропейских транспортных сетей (TEN-T) на территории Азербайджана.

Отдельное внимание было уделено переговорам по Соглашению об общем авиационном пространстве между ЕС и Азербайджаном, а также дальнейшим шагам для их продвижения.

В числе других тем были цифровизация транспортной отрасли, использование устойчивого авиационного топлива и обеспечение совместимости железнодорожных систем.

По итогам встречи стороны договорились продолжить регулярные консультации и техническую работу, в том числе по предварительной карте расширения сети TEN-T и завершению переговоров по авиационному соглашению.

Следующий Диалог высокого уровня по транспорту между ЕС и Азербайджаном планируется провести в Брюсселе в 2027 году.