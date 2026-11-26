БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается ввести классификацию общественных объединений и фондов по видам и разрешить их создание только в рамках одного вида.

Как сообщает корреспондент Trend, присутствовавший на заседании, соответствующие положения предусмотрены законопроектом о внесении изменений в Закон "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)". Документ обсуждался на заседании комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным учреждениям.

Согласно законопроекту, общественные объединения смогут создаваться по профессиональному, социально-гуманитарному, культурному и художественному, образовательному и научному, экологическому, правовому и экономическому направлениям, а также по другим видам, предусмотренным законодательством.

Фонды, в свою очередь, смогут создаваться в качестве общественно полезных или благотворительных фондов, а также относиться к другим видам, установленным законом.

При этом проектом предусматривается, что каждое общественное объединение и каждый фонд смогут создаваться только в рамках одного вида.

В настоящее время действующее законодательство не предусматривает конкретной классификации неправительственных организаций по видам. Согласно действующему закону, НПО могут создаваться на постоянной основе или для достижения конкретных целей. Предлагаемые поправки предусматривают классификацию общественных объединений и фондов в зависимости от направлений их деятельности.