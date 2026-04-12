Пакистан предложил США и Ирану совместно контролировать Ормузский пролив

БАКУ /Trend/ - В ходе переговоров между Ираном и США в Исламабаде Пакистан предложил регулировать судоходство в Ормузском проливе.

Как передает Trend, об этом сообщают арабские СМИ со ссылкой на источник в правительстве Пакистана.

"Пакистан выдвинул предложение о регулировании прохода судов в Ормузском проливе. Это предложение предполагает проведение совместного патрулирования в проливе", - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня в Исламабаде начались переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана. Иранскую делегацию на переговорах возглавляет спикер парламента Мохаммад Багир Галибаф, а американскую — вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс.

Отметим, что война между США, Израилем и Ираном длилась 41 день. Между сторонами было объявлено двухнедельное перемирие, достигнутое при посредничестве Пакистана.