Минздрав Азербайджана представил «Систему медицинского цифрового двойника» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения Азербайджана представило «Систему медицинского цифрового двойника» (СМЦД), которая обеспечивает сбор и непрерывный обмен данными о здоровье граждан в соответствии с международными стандартами.

Как сообщает Trend, данная централизованная система, построенная на стандарте FHIR, служит мониторингу здоровья населения в режиме реального времени, устранению необходимости повторных анализов и обеспечению социальной справедливости. Она объединяет более 20 цифровых решений на единой платформе.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, медицинских учреждений, международные партнёры, представители медицинской общественности и средств массовой информации.

Выступая с вступительной речью, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что под руководством Президента Ильхама Алиева были предприняты важные шаги по совершенствованию цифровой инфраструктуры здравоохранения: «Создание Распоряжением Президента страны от 27 февраля 2026 года Совета по цифровому развитию Азербайджанской Республики, председателем которого назначена Первый вице-президент Мехрибан Алиева, является наглядным проявлением государственной поддержки развития этой сферы на высшем уровне».

Теймур Мусаев подчеркнул, что Система медицинского цифрового двойника представляет собой централизованную платформу, обеспечивающую сбор данных о здоровье граждан посредством единых электронных реестров, и позволяет с использованием искусственного интеллекта прогнозировать состояние здоровья населения, а также управлять кризисными ситуациями.

Министр отметил, что в целях повышения цифровой грамотности с нового учебного года планируется организация курсов по теме «Цифровые технологии и искусственный интеллект в медицине».

В ходе мероприятия был представлен видеоролик о преимуществах, создаваемых «Цифровой заботой о здоровье граждан: Системой медицинского цифрового двойника».

Выступивший на мероприятии специальный представитель Европейского регионального директора Всемирной организации здравоохранения Робб Батлер высоко оценил проекты цифровой трансформации, реализуемые Азербайджаном в сфере здравоохранения, и отметил, что наша страна занимает лидирующие позиции в регионе Кавказа и Центральной Азии по цифровизации здравоохранения.

Советник министра здравоохранения Руфат Гаджиалыбеков выступил с презентацией на тему «Цифровая экосистема здравоохранения Азербайджанской Республики», предоставив подробную информацию о реализуемых в последние годы в стране инициативах по цифровизации. Советник отметил, что Система медицинского цифрового двойника устраняет потребность в повторных анализах и визитах к врачу, сокращает расходы граждан, снижая тем самым нагрузку на систему здравоохранения и медицинского страхования, позволяет осуществлять мониторинг в режиме реального времени и направлять проактивные напоминания о профилактических мерах, таких как иммунизация и скрининг.

Международный эксперт Мехмет Захид Эрджан, в свою очередь, выступил с презентацией на тему «Система медицинского цифрового двойника», представив участникам технологические особенности и инновационные возможности проекта.

В настоящее время полностью завершена интеграция Единой системы здравоохранения в "правительственное облако". Система электронных больничных листов полностью внедрена по всей стране, использование бумажных носителей прекращено. Кроме того, создан единый реестр электронных эпикризов, и начато использование электронных эпикризов в процессах социальных выплат, а также страхования.

В завершение мероприятия студенты Бакинского базового медицинского колледжа №2 при министерстве здравоохранения продемонстрировали участникам с помощью мониторов роль Системы медицинского цифрового двойника в моделировании показателей здоровья пациентов в цифровой среде, оперативном анализе данных и поддержке медицинских решений.