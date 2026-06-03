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Минздрав Азербайджана представил «Систему медицинского цифрового двойника» (ФОТО)

Общество Материалы 3 июня 2026 19:57 (UTC +04:00)
Минздрав Азербайджана представил «Систему медицинского цифрового двойника» (ФОТО)
Фарида Мамедова
Фарида Мамедова
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БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения Азербайджана представило «Систему медицинского цифрового двойника» (СМЦД), которая обеспечивает сбор и непрерывный обмен данными о здоровье граждан в соответствии с международными стандартами.

Как сообщает Trend, данная централизованная система, построенная на стандарте FHIR, служит мониторингу здоровья населения в режиме реального времени, устранению необходимости повторных анализов и обеспечению социальной справедливости. Она объединяет более 20 цифровых решений на единой платформе.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, медицинских учреждений, международные партнёры, представители медицинской общественности и средств массовой информации.

Выступая с вступительной речью, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что под руководством Президента Ильхама Алиева были предприняты важные шаги по совершенствованию цифровой инфраструктуры здравоохранения: «Создание Распоряжением Президента страны от 27 февраля 2026 года Совета по цифровому развитию Азербайджанской Республики, председателем которого назначена Первый вице-президент Мехрибан Алиева, является наглядным проявлением государственной поддержки развития этой сферы на высшем уровне».

Теймур Мусаев подчеркнул, что Система медицинского цифрового двойника представляет собой централизованную платформу, обеспечивающую сбор данных о здоровье граждан посредством единых электронных реестров, и позволяет с использованием искусственного интеллекта прогнозировать состояние здоровья населения, а также управлять кризисными ситуациями.

Министр отметил, что в целях повышения цифровой грамотности с нового учебного года планируется организация курсов по теме «Цифровые технологии и искусственный интеллект в медицине».

В ходе мероприятия был представлен видеоролик о преимуществах, создаваемых «Цифровой заботой о здоровье граждан: Системой медицинского цифрового двойника».

Выступивший на мероприятии специальный представитель Европейского регионального директора Всемирной организации здравоохранения Робб Батлер высоко оценил проекты цифровой трансформации, реализуемые Азербайджаном в сфере здравоохранения, и отметил, что наша страна занимает лидирующие позиции в регионе Кавказа и Центральной Азии по цифровизации здравоохранения.

Советник министра здравоохранения Руфат Гаджиалыбеков выступил с презентацией на тему «Цифровая экосистема здравоохранения Азербайджанской Республики», предоставив подробную информацию о реализуемых в последние годы в стране инициативах по цифровизации. Советник отметил, что Система медицинского цифрового двойника устраняет потребность в повторных анализах и визитах к врачу, сокращает расходы граждан, снижая тем самым нагрузку на систему здравоохранения и медицинского страхования, позволяет осуществлять мониторинг в режиме реального времени и направлять проактивные напоминания о профилактических мерах, таких как иммунизация и скрининг.

Международный эксперт Мехмет Захид Эрджан, в свою очередь, выступил с презентацией на тему «Система медицинского цифрового двойника», представив участникам технологические особенности и инновационные возможности проекта.

В настоящее время полностью завершена интеграция Единой системы здравоохранения в "правительственное облако". Система электронных больничных листов полностью внедрена по всей стране, использование бумажных носителей прекращено. Кроме того, создан единый реестр электронных эпикризов, и начато использование электронных эпикризов в процессах социальных выплат, а также страхования.

В завершение мероприятия студенты Бакинского базового медицинского колледжа №2 при министерстве здравоохранения продемонстрировали участникам с помощью мониторов роль Системы медицинского цифрового двойника в моделировании показателей здоровья пациентов в цифровой среде, оперативном анализе данных и поддержке медицинских решений.

Минздрав Азербайджана представил «Систему медицинского цифрового двойника» (ФОТО)
Минздрав Азербайджана представил «Систему медицинского цифрового двойника» (ФОТО)
Минздрав Азербайджана представил «Систему медицинского цифрового двойника» (ФОТО)
Минздрав Азербайджана представил «Систему медицинского цифрового двойника» (ФОТО)
Минздрав Азербайджана представил «Систему медицинского цифрового двойника» (ФОТО)
Минздрав Азербайджана представил «Систему медицинского цифрового двойника» (ФОТО)
Минздрав Азербайджана представил «Систему медицинского цифрового двойника» (ФОТО)
Минздрав Азербайджана представил «Систему медицинского цифрового двойника» (ФОТО)
Минздрав Азербайджана представил «Систему медицинского цифрового двойника» (ФОТО)
Минздрав Азербайджана представил «Систему медицинского цифрового двойника» (ФОТО)
Минздрав Азербайджана представил «Систему медицинского цифрового двойника» (ФОТО)
Минздрав Азербайджана представил «Систему медицинского цифрового двойника» (ФОТО)

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