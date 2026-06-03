"Крекс, фекс, пекс!", или Как в Сумгайыте появилось денежное поле чудес (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Спектакль "Буратино" по сказке Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино!", поставленный Азербайджанским государственным академическим музыкальным театром, был показан в Центре мугама и творчества при муниципалитете Сумгайыта. Буратино, Папа Карло, Тортилла, Артемон и Мальвина, ожившие на сцене, заставили зал искренне сопереживать им и покорили детские сердца, сообщает Trend Life.

На приуроченном к Международному дню защиты детей спектакле царило невероятное оживление и праздничное настроение. С первых минут артистам удалось увлечь публику, а в финале зал взорвался искренними аплодисментами. Дети вместе с героями вовсю кричали "Крекс, фекс, пекс!" и с замиранием сердца ждали, когда же на Поле чудес вырастет денежное дерево, обещанное хитрющей Лисой Алисой. Маленькие зрители внимательно следили за всеми перипетиями сюжета и искренне радовались, когда добро восторжествовало и любимые герои, наконец, оказались в безопасности.

В конце спектакля детям представилась возможность пообщаться со сказочными героями. Ребята были в полном восторге от этой встречи и с удовольствием фотографировались с артистами на память.

Режиссер-постановщик и музыкальный оформитель спектакля - Эльмаддин Дадашов, переводчик - заслуженный артист Ниджат Казымов, художник-постановщик - Вюсал Рагим, а балетмейстеры-постановщики - заслуженные артисты Закир Агаев и Елена Агаева.

В нынешнем показе спектакля были заняты Заур Алиев (Буратино), Эмин Зейналлы (Папа Карло), Офелия Новрузгызы (Лиса Алиса), Эльнара Нагдалиева (Артемон), Гюльчохра Абдуллаева (Тортилла), Гусейн Алили (Пьеро), Нармин Алиева (Мальвина и Стрекоза), Руслан Мурсалов (Кот Базилио), Джабраил Джабраилов (Карабас-Барабас), Мехрибан Раджабова (Лягушка Буби), а также артисты балета театра.

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