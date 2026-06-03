Новый посол Соединенного Королевства вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Соединенного Королевства в стране Данкана Нормана.

Об этом Trend сообщили в управлении пресс-службы МИД.

В ходе встречи посол Норман вручил копии своих верительных грамот министру Джейхуну Байрамову. Министр поздравил посла с новым назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности в Азербайджане.

На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах связей между Азербайджаном и Соединенным Королевством, а также по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Стороны отметили успешное развитие сотрудничества между Азербайджаном и Соединенным Королевством в политической, экономической, энергетической, торговой, инвестиционной, образовательной и других сферах. Наряду с этим, была подчеркнута важность вывода отношений на уровень стратегического партнерства, дальнейшего расширения взаимных контактов на высоком уровне и экономического партнерства.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал о текущей ситуации в регионе, реалиях, сложившихся в постконфликтный период, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и шагах, предпринимаемых нашей страной.

Посол Данкан Норман выразил удовлетворение началом своей деятельности в Азербайджане и заявил, что приложит все усилия для дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами.

На встрече также были рассмотрены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.