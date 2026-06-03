  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Новый посол Соединенного Королевства вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 3 июня 2026 18:55 (UTC +04:00)
Новый посол Соединенного Королевства вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана (ФОТО)
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Соединенного Королевства в стране Данкана Нормана.

Об этом Trend сообщили в управлении пресс-службы МИД.

В ходе встречи посол Норман вручил копии своих верительных грамот министру Джейхуну Байрамову. Министр поздравил посла с новым назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности в Азербайджане.

На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах связей между Азербайджаном и Соединенным Королевством, а также по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Стороны отметили успешное развитие сотрудничества между Азербайджаном и Соединенным Королевством в политической, экономической, энергетической, торговой, инвестиционной, образовательной и других сферах. Наряду с этим, была подчеркнута важность вывода отношений на уровень стратегического партнерства, дальнейшего расширения взаимных контактов на высоком уровне и экономического партнерства.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал о текущей ситуации в регионе, реалиях, сложившихся в постконфликтный период, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и шагах, предпринимаемых нашей страной.

Посол Данкан Норман выразил удовлетворение началом своей деятельности в Азербайджане и заявил, что приложит все усилия для дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами.

На встрече также были рассмотрены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Новый посол Соединенного Королевства вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана (ФОТО)
Новый посол Соединенного Королевства вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана (ФОТО)
Новый посол Соединенного Королевства вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана (ФОТО)
Новый посол Соединенного Королевства вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана (ФОТО)
Новый посол Соединенного Королевства вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана (ФОТО)
Новый посол Соединенного Королевства вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана (ФОТО)

Тэги:

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости