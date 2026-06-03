Прошли переговоры по новому всеобъемлющему соглашению между Азербайджаном и ЕС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 2-3 июня в Баку между делегациями Азербайджанской Республики и Европейского союза состоялись переговоры по проекту нового всеобъемлющего соглашения и документу «Приоритеты партнерства», охватывающему 2026–2030 годы.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев, а делегацию Европейского союза — заместитель исполнительного директора Европейской службы внешних связей Аудроне Перкаускене.

В результате обсуждений, прошедших в конструктивной атмосфере, был предварительно согласован проект документа «Приоритеты партнерства Азербайджан — ЕС» на 2026–2030 годы.

В рамках переговоров по новому всеобъемлющему соглашению представители профильных государственных структур Азербайджана совместно с коллегами из ЕС провели продуктивные дискуссии по различным разделам проекта соглашения. Был достигнут прогресс по ряду направлений, а также определены планы по следующим этапам переговоров.

По итогам встречи стороны пришли к соглашению об интенсивном продолжении переговоров по проекту нового двустороннего соглашения как в онлайн-формате, так и в формате очных встреч.

В состав азербайджанской делегации также вошли представители Администрации Президента, министерств экономики, юстиции, энергетики, цифрового развития и транспорта, финансов, труда и социальной защиты населения, науки и образования, Центрального банка, Государственного таможенного комитета, SOCAR, Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, Агентства интеллектуальной собственности и Агентства по развитию медиа.