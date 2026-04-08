Пакистан попросил США продлить срок соглашения по Ирану

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой продлить срок достижения соглашения с Ираном еще на две недели.

Как передает Trend, об этом Шахбаз Шариф написали в соцсети X.

"Дипломатические усилия по мирному урегулированию продолжающейся войны на Ближнем Востоке неуклонно, уверенно и мощно продвигаются вперед и потенциально могут привести к существенным результатам в ближайшем будущем. Чтобы позволить дипломатическим переговорам идти своим чередом, я убедительно прошу президента Трампа продлить срок на две недели", - написал премьер-министр.

Он добавил, что Пакистан искренне просит правительство Ирана открыть Ормузский пролив на соответствующий двухнедельный период в качестве жеста доброй воли.