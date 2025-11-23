Утро и вечер, светлая и тёмная полоса жизни – фотосет от народной артистки Азербайджана Тараны Мурадовой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана Тарана Мурадова недавно провела в Москве черно-белую фотосессию вместе с известными танцорами, многократными чемпионами мира Денисом Тагинцевым и Эльдаром Джафаровым, которая вызвала большой интерес в соцсетях, сообщает Trend Life.

"Когда я только собиралась к съёмке, в моём воображении сразу возник белый лебедь. Я хотела белый костюм, чтобы и ребята были в светлом - чтобы вся композиция напоминала образ чистоты, надежды, движения в будущее. Но когда я приехала в танцевальный театр Дениса Тагинцева в Москве, где находится огромный цех по пошиву уникальных бальных костюмов, всё изменилось. Там невероятные мастера создают платья для танцоров со всего мира - атмосфера просто завораживает. И именно там я увидела сочетание чёрного и белого. И в этот момент у меня возникла ассоциация: утро и вечер, светлая и тёмная полоса жизни. Мне кажется, у каждого человека в судьбе обязательно присутствуют оба оттенка. Они идут рядом, поддерживая баланс. И, конечно же, мы всегда стремимся к свету. Так появился главный символ фотосессии - переплетение света и тени как отражение моей жизни. Я прожила разное: и тяжёлое, и лёгкое, и стремительное, и сияющее. Но каждый день я просыпалась с благодарностью - "Господи, спасибо за всё, что Ты мне дал". И засыпала с той же мыслью. Поэтому черно-белая концепция стала не просто художественным решением - она стала моей своеобразной исповедью. И на концерте я тоже выйду в этих образах. Потому что это уже не просто костюмы - это символ моей судьбы, моего опыта и моего взгляда в будущее", - сказала Trend Life Тарана Мурадова, которая в этом образе недавно также предстала в масштабном международном проекте Azerbaijan Dance Festival.

Напомним, что 25 ноября во Дворце Гейдара Алиева пройдет творческий вечер, посвященный 60-летию прославенной танцовщицы, хореографа, проректора по международным связям Бакинской хореографической академии и доцента кафедры народных и современных танцев, президента Азербайджанского танцевального союза народной артистки Азербайджана Тараны Мурадовой.

