Баку в атмосфере красной дорожки - музыкальная подпись сезона Signature Gala Night (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева состоялось одно из самых интересных музыкальных событий сезона Signature Gala Night - гала-вечер Imza (Подпись), представившее зрителям уникальное путешествие в мир мировой классики, оперного искусства и культурного диалога, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Этот вечер стал не просто концертом, а настоящим художественным событием, где музыкальные традиции Азербайджана, Италии, Испании и Болгарии объединились в едином сценическом пространстве, создав атмосферу высокого искусства и ярких эмоций.

Особую торжественность мероприятию придали эксклюзивное сценическое оформление, современные световые и визуальные решения, специально подготовленная программа и атмосфера красной дорожки, превратившие концерт в масштабное культурное событие.

Музыкальное сопровождение вечера представил Большой симфонический оркестр под руководством заслуженного артиста, дирижёра Эйюба Гулиева, который предложил зрителям новое звучание произведений мировой классики.

На сцене выступили звезды азербайджанского оперного искусства - народные артисты Азер Зейналов и Самир Джафаров, заслуженный артисты Рамиль Гасымов и Инара Бабаева, а также молодые таланты.

Особое внимание публики привлекли международные гости вечера и специальный проект The Italian Way, дополнившие концерт европейским колоритом и новыми художественными акцентами.

Одним из самых запоминающихся моментов стало выступление известной болгарской гитаристки Магдалены Калтчевой, выступавшей вместе с легендарным Андреа Бочелли. Её виртуозное исполнение стало настоящим украшением программы.

Испанские гости Магдалена Янева и Стефан Николов добавили вечеру темперамент и энергию благодаря ярким фламенко-ритмам, эмоциональным танцевальным постановкам и атмосфере южной экспрессии.

Организаторами проекта выступили команды Cult Events и Signature Group, сумевшие создать вечер, в котором классическая музыка приобрела новое эмоциональное измерение.

Signature Gala Night подтвердил, что современный концерт может быть не только музыкальным представлением, но и полноценным культурным переживанием - событием, которое зрители проживают вместе с артистами от первой до последней ноты.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

​Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!



