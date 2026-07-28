Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан начали применять систему eTIR в транзитных перевозках

БАКУ /Trend/ - Начато применение системы eTIR в транзитных перевозках между Азербайджаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

Об этом сообщил Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана.

Отмечено, что груз с телевизорами и музыкальным оборудованием, следовавший из Азербайджана в восточном направлении, был доставлен через Каспийское море в порт «Туркменбаши», а затем через пункт пропуска «Фарап» прибыл в Узбекистан. Данная операция стала первой перевозкой eTIR в рамках единой процедуры, объединяющей Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан.

Также в западном направлении четыре грузовых автомобиля, перевозившие из Туркменистана хлопок, соки, воду и кондитерские изделия, после завершения таможенного оформления в порту «Туркменбаши» пересекли Каспийское море на пароме и прибыли в Международный морской торговый порт.

Важную роль во внедрении системы сыграло сотрудничество между таможенными органами Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана, Европейской экономической комиссией Организации Объединённых Наций (ЕЭК ООН), Международным союзом автомобильного транспорта (МСАТ) и его организациями-членами — ABADA, THADA и AIRCUZ.

Проект, реализуемый при поддержке МСАТ, создаёт возможности для электронного обмена таможенными данными в режиме реального времени, сокращения объёма бумажного документооборота, минимизации рисков, ускорения таможенных процедур, снижения расходов, а также упрощения операций и торговли.

В то же время применение системы eTIR имеет важное значение с точки зрения повышения привлекательности Среднего коридора и увеличения объёмов грузоперевозок по данному маршруту.