В Международном центре мугама состоялся вечер памяти выдающегося тариста Рамиза Гулиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама (МЦМ) прошёл вечер памяти народного артиста, лауреата Государственной премии, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф", выдающегося тариста Рамиза Гулиева, сообщает Trend Life.

На открытии вечера директор МЦМ, заслуженный артист, тарист Сахиб Пашазаде подчеркнул исключительные заслуги Рамиза Гулиева в развитии азербайджанского музыкального искусства. Было отмечено, что Рамиз Гулиев является одной из ярчайших фигур азербайджанской школы исполнения на таре. Его многогранное творчество не ограничивалось исполнительством - оно было также обогащено плодотворной педагогической и научной деятельностью. Наследие Мастера и впредь будет предметом широких исследований, ему будут посвящаться научные труды, диссертации и статьи. Творчество таких мастеров - неисчерпаемая сокровищница.

В своих выступлениях народные артисты, тарист Вамиг Мамедалиев и композитор Сиявуш Керими, заведующая НИИ Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, доцент Нурида Исмайылзаде рассказали о богатом творческом пути Рамиза Гулиева, его роли в формировании и совершенствовании азербайджанской школы исполнения на таре. Отмечалось, что благодаря его многолетней педагогической деятельности сформировалось новое поколение исполнителей. Сценическая культура мастера, продуманность репертуара и глубина интерпретации по сей день служат образцом для молодых музыкантов. Выступавшие подчеркнули, что вечер стал не только данью уважения богатому творческому пути артиста, но и значимым событием в деле сохранения и передачи национального музыкального наследия будущим поколениям.

В концертной программе приняли участие заслуженные артисты Рамиль Гасымов, Вюсал Искендерзаде, Гочаг Аскеров, Бейимханым Велиева, солисты МЦМ - Эльгиз Алиев, Сабина Арабли, Нисбет Садраева, Гюнай Имамвердиева, Ровшан Гурбанов, Кямал Нуриев, Рашад Ибрагимов.

Сын Рамиза Гулиева - заслуженный артист, дирижёр Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, дирижёр Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева Эйюб Гулиев выразил благодарность за внимание к памяти отца.

Музыкальное сопровождение вечера обеспечивал инструментальный состав под руководством солиста МЦМ, тариста Ровшана Гурбанова. В составе ансамбля выступили Джейхун Мурадов (кяманча), заслуженная артистка Тарана Алиева (канон), Рафаэль Аскеров (балабан) и Амиль Мустафаев (нагара).

В программе концерта прозвучали произведения из репертуара Мастера, а также сочинения азербайджанских композиторов.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

