В Баку представлено кино без экрана, но с сердцем и вдохновением… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре песни имени Рашида Бейбутова вновь состоялся вечер киномузыки под названием "Kino Lent", подаривший зрителям атмосферу ностальгии, вдохновения и живого соприкосновения с любимыми фильмами, сообщает Trend Life.

В концертной программе, представленной Эстрадно-симфоническим оркестром театра под управлением дирижёра Эллады Мамедовой, зрители получили возможность услышать в живом оркестровом исполнении музыку из известных экранных произведений азербайджанских режиссеров и мировых авторов - "Bəxt üzüyü", "Təhminə", "Əhməd haradadır?", "Bizim Cəbiş müəllim", "Бриллиантовая рука", "Крестный отец", "Игрушка" и других.

Музыкальные номера сопровождались небольшими театрализованными эпизодами, которые передавали характеры героев и атмосферу экранных историй. Такое художественное решение придало вечеру цельность и особую драматургическую выразительность, превратив концерт в своеобразное сценическое повествование.

Проект "Kino Lent", ставший новым этапом в творческом развитии театра, представляет собой концептуальную программу, синтезирующую элементы музыки и театра.

