В Баку состоялся торжественный концерт в честь 90-летия со дня рождения выдающегося композитора Васифа Адигёзалова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвящённый 90-летию со дня рождения выдающегося композитора, народного артиста, профессора, лауреата Государственной премии, кавалера орденов "Шохрат" и "Истиглал" Васифа Адигёзалова, сообщает Trend Life.

Открывая мероприятие, академик Рафаэль Гусейнов выступил с проникновенной речью, рассказав о творческом пути композитора, его значительном вкладе в развитие азербайджанской музыкальной культуры и роли в сохранении и продвижении национальных духовных ценностей.

Васиф Адигёзалов - автор многочисленных симфонических произведений, ораторий, кантат, камерной музыки и песен, а также обработок народных мотивов. Его творчество сочетает элементы азербайджанской народной музыки с европейской классической традицией, создавая уникальный синтез, что сделало композитора одним из ключевых представителей музыкальной культуры страны XX века.

На сцене блистательно выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под руководством дирижёра, народного артиста, маэстро Ялчина Адигёзалова – сына Васифа Адигёзалова. В программу концерта были включены шедевры творчества Васифа Адыгёзалова - его Третья симфония и монументальная оратория "Страна Огней", которые раскрыли богатство и глубину его музыкального языка.

Особую торжественность вечеру придали исполнители оратории: Азербайджанская государственная хоровая капелла под художественным руководством народной артистки Гюльбаджи Имановой, солисты Сельджан Фермор-Хескет (сопрано) и Махир Тагизаде (баритон), а также чтец, заслуженный артист Эльшан Рустамов.

Каждое прозвучавшее произведение вновь подтвердило масштаб и силу музыкального наследия Васифа Адигёзалова, вызвав у слушателей глубокое восхищение, эмоциональный отклик и искреннюю благодарность. Этот вечер стал настоящей данью памяти выдающегося композитора и праздником для всех ценителей азербайджанской музыки.

Фото – Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

