В Иране состоится встреча руководителей прибрежных регионов прикаспийских стран

БАКУ /Trend/ - Встреча глав прибрежных областей и провинций прикаспийских государств пройдет в середине ноября в городе Решт, расположенном в иранской провинции Гилан на севере страны.

Как сообщает Trend, об этом заявил губернатор провинции Гилан Хади Хагшенас на координационном совещании, посвященном подготовке мероприятия.

По его словам, встреча состоится в рамках соглашения, достигнутого между представителями прикаспийских государств. Во встрече примут участие делегации Ирана, Азербайджана, России, Туркменистана и Казахстана.

Он отметил, что целью встречи является развитие сотрудничества между прикаспийскими государствами в сферах экономики, торговли, культуры и спорта, а также эффективное использование общих региональных возможностей.

Хагшенас заявил, что, учитывая санкции, введенные против Ирана, и текущую экономическую ситуацию, а также международные ограничения, с которыми сталкивается страна, укрепление регионального сотрудничества с соседними странами может стать эффективным решением для развития торговли и снижения влияния санкций.

"Эта встреча может открыть новую страницу в многостороннем сотрудничестве прикаспийских государств", - отметил он.

Отметим, что прикаспийскими странами являются Иран, Азербайджан, Россия, Казахстан и Туркменистан.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!