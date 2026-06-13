БАКУ/ Trend/ - В текущем году (21 марта 2026 — 20 марта 2027) в Иране ожидается рост потенциала производства электроэнергии гидроэлектростанциями на 30%.

Как сообщает Trend, об этом заявил на пресс-конференции в Тегеране заместитель министра энергетики Ирана и генеральный директор компании по производству, передаче и распределению электроэнергии (TAVANIR) Мустафа Раджаби Машхади.

По его словам, мощность гидроэлектростанций в стране, как ожидается, увеличится примерно до 10 тысяч мегаватт.

Заместитель министра отметил, что в прошлом году (21 марта 2025 — 20 марта 2026) из-за дефицита воды мощность гидроэлектростанций в стране составляла около 5 тысяч мегаватт.

Раджаби Машхади сообщил, что в настоящее время мощность гидроэлектростанций составляет около 7 тысяч мегаватт.

Отметим, что при полном водообеспечении потенциал гидроэлектростанций Ирана достигает 12,1 тысячи мегаватт. В стране функционируют 8 основных гидроэлектростанций. В последние годы засуха привела к снижению их выработки.