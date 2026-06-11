Чемпионат мира по футболу открылся матчем Мексика-ЮАР

БАКУ /Trend/ - Стартовал чемпионат мира по футболу 2026 года.

Мундиаль начался с матча открытия в группе А между сборными Мексики и Южно-Африканской Республики. Встречу, организованную на стадионе «Ацтека» в Мехико, судит бразильский рефери ФИФА Вилтон Сампайо.

Другой матч этой группы между сборными Южной Кореи и Чехии состоится 12 июня в 6:00 по бакинскому времени.

Финал чемпионат мира пройдет 19 июля. На турнире, который совместно принимают США, Канада и Мексика, впервые ведут борьбу 48 команд.