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Чемпионат мира по футболу открылся матчем Мексика-ЮАР

В мире Материалы 11 июня 2026 23:16 (UTC +04:00)
Чемпионат мира по футболу открылся матчем Мексика-ЮАР
Фархад Мамедов
Фархад Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Стартовал чемпионат мира по футболу 2026 года.

Мундиаль начался с матча открытия в группе А между сборными Мексики и Южно-Африканской Республики. Встречу, организованную на стадионе «Ацтека» в Мехико, судит бразильский рефери ФИФА Вилтон Сампайо.

Другой матч этой группы между сборными Южной Кореи и Чехии состоится 12 июня в 6:00 по бакинскому времени.

Финал чемпионат мира пройдет 19 июля. На турнире, который совместно принимают США, Канада и Мексика, впервые ведут борьбу 48 команд.

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