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Состоялось заседание правления Совета прессы Азербайджана (ФОТО)

Общество Материалы 11 июня 2026 18:12 (UTC +04:00)
Состоялось заседание правления Совета прессы Азербайджана (ФОТО)
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось заседание правления Совета прессы (СП) Азербайджана.

Открывая встречу, председатель СП Рашад Меджид проинформировал о вопросах повестки дня. Повестка дня была поставлена на голосование и принята.

Вначале был заслушан отчет председателя СП о проделанной с последнего заседания правления работе. Р.Меджид сообщил, что за прошедший период был определен состав языковой комиссии Совета во главе с председателем Вюсалей Махиргызы, структура активизировала свою деятельность, провела расширенное заседание, детально рассмотрев тенденции в данной сфере. СП также провел совместно с Национальной академией наук Азербайджана конференцию на тему «Язык медиа в фокусе научного обсуждения».

Управление образования города Баку при поддержке СП запустило новый проект под названием «Школа в общественном обсуждении». В рамках проекта уже проведено и проводится множество мероприятий и встреч. Члены правления Совета принимают активное участие в этом проекте, посещают школы.

За прошедший период были распространены комментарии СП касательно изменений в закон «Об информации, информатизации и защите информации», а также нового постановления Пленума Верховного суда Азербайджанской Республики «О защите прав личности».

В опубликованном 6 февраля заявлении СП была обоснована недопустимость методов получения и распространения представителями СМИ комментариев ученика в связи с инцидентом, произошедшим в лицее «Идрак».

Р.Меджид отметил, что в последнее время во время прямых эфиров и публикаций в социальных сетях, особенно на платформах «TikTok» и «YouTube», широко встречаются откровенная брань, оскорбления, аморальное поведение и язык вражды. В связи с этим Совет в отчетный период распространил заявление, призывающее всех блогеров, тиктокеров и в целом пользователей социальных сетей, соблюдать законодательство, этические нормы и принципы общественной ответственности.

В отчетный период при партнерстве СП и Агентства развития медиа, а также при организации Азербайджанского форума неправительственных организаций состоялось общественное обсуждение на тему «Дезинформация как серьезная угроза в глобальном масштабе и в азербайджанских реалиях».

Р.Меджид также подчеркнул как важное событие создание при СП Координационного центра журналистских организаций и отметил, что деятельность этого учреждения будет иметь исключительное значение с точки зрения оперативного реагирования на события и процессы, происходящие на международной медиа-арене.

Председатель СП также отметил, что в ряде случаев какая-либо информация, распространенная в социальных сетях, без какого-либо исследования подается в медиа-органах. В результате она приобретает информационную ценность, что, в свою очередь, ведет к неверному информированию общества. Поэтому Совет в очередном заявлении в отчетный период призвал журналистов, представителей медиа-субъектов серьезно учитывать вышеупомянутые моменты, соблюдать профессиональные принципы.

В отчетный период председатель Совета выразил отношение к частям, касающимся Азербайджана, в годовом докладе Платформы Совета Европы о состоянии свободы прессы в Европе за 2025 год. В комментарии было обосновано, что доклад является предвзятым.

Р.Меджид также довел до внимания, что в отчетный период в СП были организованы 3 юбилейных, 1 памятное мероприятие, 3 презентации, Советом распространены 4 поздравительных текста. Кроме того, состоялись 2 заседания комиссии по жалобам, по 1 заседанию языковой комиссии и контрольно-ревизионной комиссии.

На заседании правления Совета была предоставлена информация о работе комиссии по жалобам. Исполнительный секретарь СП Авез Рустамов сообщил, что на двух заседаниях комиссии было рассмотрено 7 жалоб. Общее количество жалоб, поступивших в СП в отчетный период, составило 12. Из них 5 были решены в результате контактов секретариата Совета с обеими сторонами. В заключениях комиссии по жалобам ответственным сторонам были направлены рекомендации относительно освещения позиции противоположной стороны. Кроме того, усилиями комиссии было достигнуто примирение между заявителем и ответственной стороной.

На заседании правления СП состоялось обсуждение вопроса о внесении дополнений в «Правила этического поведения азербайджанских журналистов», а также постановления Пленума Верховного суда Азербайджанской Республики «О защите прав личности». Было отмечено, что изменения в «Правила этического поведения азербайджанских журналистов» утверждаются на съездах журналистов страны. Поэтому до съезда должен быть подготовлен текст дополнений по указанным пунктам.

Состоялось заседание правления Совета прессы Азербайджана (ФОТО)
Состоялось заседание правления Совета прессы Азербайджана (ФОТО)
Состоялось заседание правления Совета прессы Азербайджана (ФОТО)
Состоялось заседание правления Совета прессы Азербайджана (ФОТО)
Состоялось заседание правления Совета прессы Азербайджана (ФОТО)
Состоялось заседание правления Совета прессы Азербайджана (ФОТО)
Состоялось заседание правления Совета прессы Азербайджана (ФОТО)
Состоялось заседание правления Совета прессы Азербайджана (ФОТО)

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