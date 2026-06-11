Состоялось заседание правления Совета прессы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось заседание правления Совета прессы (СП) Азербайджана.

Открывая встречу, председатель СП Рашад Меджид проинформировал о вопросах повестки дня. Повестка дня была поставлена на голосование и принята.

Вначале был заслушан отчет председателя СП о проделанной с последнего заседания правления работе. Р.Меджид сообщил, что за прошедший период был определен состав языковой комиссии Совета во главе с председателем Вюсалей Махиргызы, структура активизировала свою деятельность, провела расширенное заседание, детально рассмотрев тенденции в данной сфере. СП также провел совместно с Национальной академией наук Азербайджана конференцию на тему «Язык медиа в фокусе научного обсуждения».

Управление образования города Баку при поддержке СП запустило новый проект под названием «Школа в общественном обсуждении». В рамках проекта уже проведено и проводится множество мероприятий и встреч. Члены правления Совета принимают активное участие в этом проекте, посещают школы.

За прошедший период были распространены комментарии СП касательно изменений в закон «Об информации, информатизации и защите информации», а также нового постановления Пленума Верховного суда Азербайджанской Республики «О защите прав личности».

В опубликованном 6 февраля заявлении СП была обоснована недопустимость методов получения и распространения представителями СМИ комментариев ученика в связи с инцидентом, произошедшим в лицее «Идрак».

Р.Меджид отметил, что в последнее время во время прямых эфиров и публикаций в социальных сетях, особенно на платформах «TikTok» и «YouTube», широко встречаются откровенная брань, оскорбления, аморальное поведение и язык вражды. В связи с этим Совет в отчетный период распространил заявление, призывающее всех блогеров, тиктокеров и в целом пользователей социальных сетей, соблюдать законодательство, этические нормы и принципы общественной ответственности.

В отчетный период при партнерстве СП и Агентства развития медиа, а также при организации Азербайджанского форума неправительственных организаций состоялось общественное обсуждение на тему «Дезинформация как серьезная угроза в глобальном масштабе и в азербайджанских реалиях».

Р.Меджид также подчеркнул как важное событие создание при СП Координационного центра журналистских организаций и отметил, что деятельность этого учреждения будет иметь исключительное значение с точки зрения оперативного реагирования на события и процессы, происходящие на международной медиа-арене.

Председатель СП также отметил, что в ряде случаев какая-либо информация, распространенная в социальных сетях, без какого-либо исследования подается в медиа-органах. В результате она приобретает информационную ценность, что, в свою очередь, ведет к неверному информированию общества. Поэтому Совет в очередном заявлении в отчетный период призвал журналистов, представителей медиа-субъектов серьезно учитывать вышеупомянутые моменты, соблюдать профессиональные принципы.

В отчетный период председатель Совета выразил отношение к частям, касающимся Азербайджана, в годовом докладе Платформы Совета Европы о состоянии свободы прессы в Европе за 2025 год. В комментарии было обосновано, что доклад является предвзятым.

Р.Меджид также довел до внимания, что в отчетный период в СП были организованы 3 юбилейных, 1 памятное мероприятие, 3 презентации, Советом распространены 4 поздравительных текста. Кроме того, состоялись 2 заседания комиссии по жалобам, по 1 заседанию языковой комиссии и контрольно-ревизионной комиссии.

На заседании правления Совета была предоставлена информация о работе комиссии по жалобам. Исполнительный секретарь СП Авез Рустамов сообщил, что на двух заседаниях комиссии было рассмотрено 7 жалоб. Общее количество жалоб, поступивших в СП в отчетный период, составило 12. Из них 5 были решены в результате контактов секретариата Совета с обеими сторонами. В заключениях комиссии по жалобам ответственным сторонам были направлены рекомендации относительно освещения позиции противоположной стороны. Кроме того, усилиями комиссии было достигнуто примирение между заявителем и ответственной стороной.

На заседании правления СП состоялось обсуждение вопроса о внесении дополнений в «Правила этического поведения азербайджанских журналистов», а также постановления Пленума Верховного суда Азербайджанской Республики «О защите прав личности». Было отмечено, что изменения в «Правила этического поведения азербайджанских журналистов» утверждаются на съездах журналистов страны. Поэтому до съезда должен быть подготовлен текст дополнений по указанным пунктам.