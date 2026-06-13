Средний коридор превращается в стратегическую геоэкономическую систему - Хикмет Гаджиев

БАКУ/ Trend/ - Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на Транскаспийском форуме 2026 рассказал о роли Азербайджана в транспортной связности Евразии.

Об этом Хикмет Гаджиев написал на своей странице в социальной сети X.

«Для меня большая честь выступить на Транскаспийском форуме 2026, посвящённом будущему Среднего коридора и связности Каспийского региона.

Я подчеркнул, что Средний коридор больше не является лишь транзитным маршрутом — он превращается в стратегическую геоэкономическую систему, соединяющую Европу, Южный Кавказ и другие регионы, что отражает структурный сдвиг в архитектуре евразийской транспортной связности.

Я отметил растущую роль Азербайджана как ключевого центра евразийской связности, чему способствуют крупные инвестиции в железнодорожную, морскую, авиационную и цифровую инфраструктуру. Уникальные геополитические особенности и измерения Азербайджана - Южный Кавказ, Центральная Азия, Европа, Ближний Восток и Каспий - дополняют и усиливают друг друга, позиционируя страну как естественный мост между регионами.

Я также отметил, что в современном мире сила региональной средней державы определяется не только географией, численностью населения, экономическим размером или военным потенциалом, но и качеством партнёрств, уровнем связности, способностью формировать региональную и международную повестку и влиять на глобальную арену. Азербайджан всё больше отражает эту модель.

Я подтвердил нашу приверженность развитию безопасной, устойчивой и ориентированной на будущее связности по всей Евразии», — отметил Хикмет Гаджиев.