В Иране назвали объем средств, необходимых для электростанций на ВИЭ

БАКУ/ Trend/ - В Иране для оборудования и оснащения электростанций на возобновляемых источниках энергии требуется финансирование в размере 2,3 млрд долларов.

Как сообщает Trend, об этом заявил на пресс-конференции в Тегеране заместитель министра энергетики Ирана и генеральный директор компании по производству, передаче и распределению электроэнергии Ирана (TAVANIR) Мустафа Раджаби Машхади.

По его словам, в период нынешнего правительства Ирана (до августа 2028 года) поставлена цель увеличить мощность производства электроэнергии на основе возобновляемых источников до 12 000 мегаватт.

Раджаби Машхади сообщил, что на сегодняшний день на импорт оборудования для солнечных электростанций уже было потрачено около 1 млрд долларов.

Заместитель министра отметил, что в настоящее время общая установленная мощность производства электроэнергии в стране превышает 100 000 мегаватт.

Он также добавил, что в ближайшее время мощность солнечных электростанций в Иране, как ожидается, достигнет 7 000 мегаватт.

По состоянию на 20 апреля мощность производства электроэнергии из возобновляемых источников в Иране достигла 4 600 мегаватт, а годовая выработка составила 8 840 гигаватт-часов. Производство такого объема электроэнергии позволило сэкономить 2,3 млрд кубометров природного газа и 15,5 млн кубометров воды, предотвратить выброс 4,42 млн тонн CO₂ в атмосферу и обеспечить электроэнергией 2,8 млн семей.