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Экспорт Азербайджана в Казахстан вырос более чем на 21%

Казахстан Материалы 13 июня 2026 04:00 (UTC +04:00)
Экспорт Азербайджана в Казахстан вырос более чем на 21%
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ/ Trend/ - В январе–апреле 2026 года Азербайджан экспортировал в Казахстан товары на сумму 42 314 170 долларов США, что на 21,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Государственный таможенный комитет Азербайджана.

За отчетный период Азербайджан импортировал из Казахстана товары на сумму 71 860 600 долларов США, что в 3,2 раза (на 159 007 100 долларов США) меньше по сравнению с аналогичным показателем за год.

Согласно отчету, эти показатели составили 0,36% от общего объема экспорта Азербайджана и 1,3% от общего объема импорта.

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