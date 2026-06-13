Экспорт Азербайджана в Казахстан вырос более чем на 21%

БАКУ/ Trend/ - В январе–апреле 2026 года Азербайджан экспортировал в Казахстан товары на сумму 42 314 170 долларов США, что на 21,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Государственный таможенный комитет Азербайджана.

За отчетный период Азербайджан импортировал из Казахстана товары на сумму 71 860 600 долларов США, что в 3,2 раза (на 159 007 100 долларов США) меньше по сравнению с аналогичным показателем за год.

Согласно отчету, эти показатели составили 0,36% от общего объема экспорта Азербайджана и 1,3% от общего объема импорта.