Экономический совет Азербайджана обсудил развитие СЭЗ Алят и сектора услуг (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Экономический совет Азербайджана обсудил развитие Свободной экономической зоны Алят и сектора услуг.

Обсуждения состоялись в ходе заседания совета под руководством Премьер-министра Азербайджана Али Асадова.

Согласно информации, распространенной Кабинетом министров, на заседании были подробно обсуждены проделанная работа по организации деятельности СЭЗ Алят, важные инфраструктурные вопросы, требующие решения, стратегический взгляд и перспективы развития, а также роль сектора услуг в экономическом росте и его потенциал развития, определенные приоритетные направления и предложения в сфере услуг и другие текущие вопросы.

По вопросам повестки дня были заслушаны презентации помощника Президента Азербайджанской Республики - заведующего отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмара Мовсумова и министра экономики Микаила Джаббарова.

По представленным вопросам выступили члены Экономического совета и председатель правления СЭЗ Алят Валех Алескеров.

По итогам заседания с учетом мнений и предложений членов Экономического совета были приняты соответствующие решения и даны поручения профильным структурам.