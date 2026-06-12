В Штутгарте прошло торжественное мероприятие по случаю памятных дат Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В немецком городе Штутгарт прошло торжественное мероприятие, посвящённое 28 Мая – Дню независимости Азербайджанской Республики и 15 июня – Дню национального спасения.

Об этом говорится в сообщении Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана.

Мероприятие состоялось при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и оргподдержке члена правления Альянса азербайджанцев Германии, руководителя Азербайджанского дома в Штутгарте Гюнай Мирзаевой.

Сначала прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики, светлая память шехидов была почтена минутой молчания.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в своём выступлении подчеркнул, что День независимости и День национального спасения страны отражают волю нашего народа к свободе, верность государственным традициям и дух национальной солидарности. Он отметил, что День национального спасения, являющийся одной из самых славных страниц истории, стал реальностью благодаря дальновидной политике и спасительной миссии общенационального лидера Гейдара Алиева, сформировав прочный фундамент устойчивого развития современного азербайджанского государства, а также благополучного и безопасного будущего азербайджанцев мира.

На мероприятии также говорилось о немецких поселениях Еленендорф и Анненфельд и отмечалось, что в Азербайджане, обладающем многовековыми традициями мультикультурализма и известном как пространство толерантности, это историческое наследие оставило глубокий след в культуре.

Председатель правления Альянса азербайджанцев Германии Алтай Рустамли отметил, что эти знаменательные дни, сыгравшие особую роль в истории Азербайджана, ещё больше укрепляют наше национальное единство, способствуют тесному сплочению азербайджанцев мира вокруг общих ценностей и вносят особый вклад в повышение международного авторитета Азербайджана. Он отметил, что подобные мероприятия имеют особое значение для ознакомления с нашей богатой историей, национально-духовными ценностями.

Генеральный консул Турецкой Республики в Штутгарте Макбуле Коджак Качар поздравила наших соотечественников с этими датами и отметила, что сотрудничество азербайджанской и турецкой общин за рубежом ещё больше укрепляет отношения между двумя странами.

На мероприятии выступил заместитель председателя Культурного центра Азербайджана в Германии, итальянский композитор и организатор культурных мероприятий Франческо Маццо, выразив уважение к суверенитету и национальным ценностям нашей страны.

Немецкий профессор Вернер Штрёбеле, 35 лет проработавший директором Краеведческого музея Ройтлингена и 16 лет – руководителем Управления культуры Ройтлингена, коснулся ряда исторических фактов, связанных с Азербайджаном, и напомнил, что в свое время в Еленендорф, где проживали немцы в нашей стране, переселились первые швабские семьи.

Мероприятие продолжилось художественной частью. Под руководством джазовой исполнительницы Джемре Йылмаз прозвучали отрывки из произведений азербайджанских и мировых композиторов. Исполнение песен «Gəl, ey səhər!» и «Cənnətim Qarabağ», отражающих национальный, патриотический и исторический дух Азербайджана, стало одним из самых запоминающихся моментов программы, ещё больше обогатив торжественную атмосферу мероприятия.