Счетная палата Азербайджана о необходимости изменений в законодательстве об исполнении госбюджета

БАКУ /Trend/ - Проведенный анализ показал, что в документах, представленных по исполнению государственного бюджета Азербайджана на 2025 год, предприняты определенные шаги в направлении повышения качества пояснений и информации.

Об этом говорится в заключении Счетной палаты Азербайджанской Республики по законопроекту «Об исполнении государственного бюджета на 2025 год».

Было отмечено, что необходимо внесение изменений в фискальное законодательство. Хотя в соответствии со статьей 20 закона «О бюджетной системе» представляются ежемесячные, ежеквартальные и годовые отчеты об исполнении государственного бюджета, Счетная палата подчеркнула необходимость совершенствования системы отчетности и информирования.

Согласно заключению, как и в предыдущие годы, средства, выделенные публичным юридическим лицам в рамках государственного заказа, были представлены в годовом отчете в виде отдельного приложения, а использованные из Резервного фонда средства были отмечены дифференцированно. Кроме того, в отчете за 2025 год отражены сведения о работе по государственным программам и об исполнении Стратегии.

В то же время Счетная палата выявила пробелы в представлении некоторых данных по сравнению с предыдущими годами. Так, в отчете не нашли полного отражения отдельный раздел об исполнении рекомендаций Счетной палаты, сведения о целевых мероприятиях и детализированные расходы по функциональным направлениям.

В заключении подчеркивается, что в целях повышения прозрачности и подотчетности в управлении государственными финансами необходимо совершенствование законодательства, включая внесение дополнений и изменений в правила отчетности по исполнению бюджета Азербайджанской Республики.