От Баха до Гулиева: яркий концерт в Зале камерной и органной музыки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева с большим успехом состоялся сольный концерт молодой пианистки Шукран Джафаровой, говорится в сообщении филармонии.

17-летняя пианистка продемонстрировала высокий профессионализм, сценическую культуру и умение глубоко раскрывать музыкальное содержание исполняемых произведений. Выступление Шукран было тепло встречено слушателями и сопровождалось продолжительными аплодисментами.

Шукран Джафарова - лауреат республиканских и международных конкурсов, ученица Бакинской средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля. Первым педагогом пианистки была её сестра, и сегодня Шукран продолжает своё музыкальное образование в её классе - в классе Айдан Джафаровой, завершая последний учебный год в школе.

В концертной программе прозвучали произведения И.С. Баха, Л. ван Бетховена, Ф. Шопена, К. Дебюсси и Тофига Гулиева. Исполнения отличались тонким художественным вкусом, эмоциональной глубиной и высоким уровнем исполнительского мастерства. После каждого произведения, представленного в программе, зал наполнялся бурными и продолжительными аплодисментами.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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