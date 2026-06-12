Показатели бюджетного правила в 2025 году исполнены в пределах лимитов - министр

БАКУ /Trend/ - В 2025 году в Азербайджане при сохранении фискальной дисциплины показатели бюджетного правила были исполнены в пределах установленных верхних лимитов.

Об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе обсуждения законопроекта «Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2025 год» на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По словам министра, в 2025 году отношение ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтяному ВВП составило 18,6 процента, что на 3,5 процентного пункта ниже целевого показателя, установленного на уровне 22 процентов. С.Бабаев отметил, что доля ненефтяных доходов в сводном бюджете достигла 55,2 процента, увеличившись на 2,8 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом.

Отметив сохранение положительной динамики в сфере управления государственным долгом, министр сообщил, что по состоянию на 1 июня 2026 года государственный долг составил 24,1 миллиарда манатов, или 18,4 процента ВВП.

"Этот показатель сократился на 11,9 процента по сравнению с началом года. Увеличение среднего срока погашения государственных облигаций до 3,8 года, а также рост доли семилетних и десятилетних облигаций в долговом портфеле свидетельствуют об улучшении качества портфеля", — сказал он.

Министр также подчеркнул, что активы Государственного нефтяного фонда по состоянию на 1 января 2026 года увеличились на 13,5 миллиарда долларов США, достигнув 73,5 миллиарда долларов США, что позволяет сформировать мощный долгосрочный буфер для обеспечения макроэкономической стабильности и развития.