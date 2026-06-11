Yelo Bank перевел процесс оформления зарплатных карт в полностью онлайн-формат



Yelo Bank представил цифровое решение для оформления зарплатных карт, которое помогает оптимизировать бизнес-процессы компаний и повысить удовлетворенность сотрудников. Благодаря новым функциональным возможностям банка заказ зарплатных карт и перечисление заработной платы стали быстрее, удобнее и полностью цифровыми.



Возможности для работодателей:



✔ Быстрое оформление заказа карт для сотрудников как в массовом, так и в индивидуальном порядке;

✔ Удобный контроль списка сотрудников и статуса выпуска карт через платформу Интернет-Банкинга;

✔ Оперативное зачисление заработной платы на счета сотрудников;

✔ Полностью цифровой процесс без необходимости посещения банка и оформления бумажных документов.



Преимущества для сотрудников:



✔ Бесплатная зарплатная карта с возможностью снятия наличных без комиссии в банкоматах Yelo Bank;

✔ Бесплатное управление банковскими операциями через мобильное приложение Yelo App;

✔ Переводы между картами Yelo Bank без комиссии;

✔ Бесплатные SMS-уведомления о зачислении заработной платы;

✔ Бесплатное подключение технологии 3D Secure для безопасных онлайн-платежей.



Новое цифровое решение разработано с учетом потребностей бизнеса и направлено на повышение эффективности ежедневных операций компаний. С помощью Интернет-Банкинга от Yelo предприниматели могут оформить зарплатные карты онлайн и управлять всем процессом дистанционно — без посещения отделений и лишних временных затрат. Подробнее о сервисе Интернет-Банкинга Yelo: https://ylb.az/ibank.



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