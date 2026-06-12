В Исмаиллы проходит региональное совещание по реализации новой госпрограммы развития агросектора

БАКУ /Trend/ - 12 июня в Исмаиллы в рамках «Государственной программы по развитию производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы» приступило к работе региональное совещание по Горно-Ширванскому экономическому району.

В совещании принимают участие помощник Президента, руководители соответствующих государственных органов, уполномоченные представители, главы местных исполнительных органов власти, фермеры, предприниматели и другие заинтересованные стороны.

В рамках регионального совещания будут обсуждаться основные цели и приоритеты Государственной программы, новые механизмы поддержки, предусмотренные в аграрной сфере, эффективное использование водных и земельных ресурсов, развитие аграрной переработки и логистической инфраструктуры, а также расширение доступа фермеров к современным аграрным услугам, государственная поддержка в этом направлении и другие вопросы.

Отметим, что данные встречи систематически организуются в целях обеспечения скоординированного, гибкого и эффективного выполнения в регионах задач, поставленных на совещании по вопросам сельского хозяйства, проведённом под председательством Президента Ильхама Алиева 25 мая 2026 года, а также мер, предусмотренных Государственной программой.

Также отмечается, что региональные совещания, связанные с реализацией Государственной программы, планируется поэтапно провести и в других экономических районах страны.