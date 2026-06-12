Назван объем операций с локальными картами в Азербайджане в апреле

БАКУ /Trend/ - По состоянию на конец апреля текущего года количество транзакций с использованием локальных карт, эмитированных финансовыми организациями-резидентами (включая платежные карты статистической единицы), в Азербайджане составило 82,4 тысячи единиц, а объем транзакций - 87,82 миллиона манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с апрелем прошлого года количество транзакций с использованием локальных карт выросло на 10,9 тысячи единиц или на 15,2%, а объем транзакций увеличился на 17,28 миллиона манатов или на 24,5%.

Отметим, что под операциями с резидентными картами понимаются все операции, проведенные с использованием карт, выданных банками и финансовыми организациями, действующими в Азербайджане.

По состоянию на конец апреля количество платежных карт, находящихся в обращении в системах банков и ООО "Азерпочт", увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 108 тысяч единиц и составило 22 миллиона 518 тысяч карт.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 9%.

Количество дебетных карт увеличилось на 11%, тогда как количество кредитных карт снизилось на 11%. Рост числа платежных карт оказал положительное влияние на объем безналичных платежей. Так, с начала года объем внутренних безналичных операций увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В апреле 2026 года объем внутренних безналичных платежей, осуществленных с использованием карт, составил 9,094 миллиарда манатов. Из них 7,969 миллиарда манатов пришлось на электронную коммерцию.