  1. Главная
  2. Иран
  3. Политика

КСИР заявил о поражении 18 военных объектов США на Ближнем Востоке

Политика Материалы 11 июня 2026 05:24 (UTC +04:00)
КСИР заявил о поражении 18 военных объектов США на Ближнем Востоке
Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что в результате ответных ударов были поражены 18 важных целей на американских авиабазах в регионе.

Согласно заявлению КСИР, распространенному государственным телевидением Ирана, силы воздушно-космических и военно-морских подразделений корпуса в ходе двух волн атак нанесли удары по объектам на авиабазах Али Аль-Салем, Ахмад аль-Джабер, а также Шейх-Иса в Бахрейне. В Тегеране утверждают, что операция стала ответом на действия вооруженных сил США.

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости